В Кирове ребенок пострадал на детской площадке по халатности УК

Травму мальчик получил на детской площадке во дворе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кировская прокуратура установила, что ребенок, пострадавший на детской площадке, получил травму из-за халатности местной УК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по области.

Напомним, в сентябре мы писали о ребенке, получившем травму на детской площадке во дворе дома по улице Свердлова. Причиной стала торчащий из земли кусок арматуры. Ведомство выяснило, что вина за произошедшее лежит на УК «Актив-Комфорт», обслуживающей эту территорию.

Руководителю компании внесли представление. Кусок арматуры убрали с детской площадки. Сейчас по этому поводу также проводится проверка Следкомом по Кировской области, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц УК. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.