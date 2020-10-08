В Кирове чугунные заборы появятся на привокзальной площади

В настоящее время готовится аукционная документация на установку забора. Фото: архив «КП»

В Кирове чугунные ограждения установят на привокзальной площади.

- Сейчас готовится аукционная документация, - поделился начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов. - Планируется установить ограждения со стороны ТЦ «Лето», железнодорожного вокзала, а также вокруг парковочной зоны.

Отметим, что сейчас установка аналогичных ограждений завершается у памятника «Кировчане - фронту» на Октябрьском проспекте. По словам представителя управления, администрация Кирова получила рекомендательное письмо от Госавтоинспекции. В нем мэрию просят создать условия для ликвидации места концентрации ДТП. Работы по установке ограждений обошлись городскому бюджету в 693 тысячи 629 рублей. Подрядчиком выступило ООО «Цитадель».

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