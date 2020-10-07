Администрация Кирова: вокруг танка возведут ограждения для уменьшения числа ДТП

У памятника танку будут установлены чугунные декоративные ограждения. Фото: admkirov.ru

Городская мэрия официально прокомментировала установку ограждений у памятника «Кировчане-фронту». По словам представителя управления дорожной и парковой инфраструктуры, администрация Кирова получила рекомендательное письмо от Госавтоинспекции. В нем мэрию просят создать условия для ликвидации места концентрации ДТП. Перед установкой ограждений на место выезжали специалисты управления совместно с сотрудниками ГИБДД: была составлена схема организации дорожного движения.

- Только за последние 2 года при переходе Октябрьского проспекта через бульварную часть у памятника танку пострадали 7 пешеходов, двое из них – дети, - подчеркнули в УДПИ.

Кроме того, в администрации города заявили, что данный участок дороги не является перекрестком, а значит переход дороги запрещен.

- У памятника танку будут установлены чугунные декоративные ограждения, как вдоль всей бульварной части Октябрьского проспекта, - сообщили в администрации.

Согласно муниципальному контракту, работы по установке ограждений обойдутся городскому бюджету в 693 тысячи 629 рублей. Подрядчиком выступило ООО «Цитадель». В выписке ЕГРЮЛ основной деятельностью компании значится: торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а вот дополнительные виды деятельности не указаны. Учредитель и руководитель организации - Вячеслав Логинов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте