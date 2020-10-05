В Нововятске задержали 16-летнего подростка с наркотиками в рюкзаке

В рюкзаке у подростка нашли наркотики общим весом почти 6 граммов. Фото: pixabay.com

В Нововятском районе Кирова задержали 16-летнего подростка с наркотиком «в крупном размере». Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Юношу задержали в сентябре на одной из улиц Нововятска. Полиция подозревала, что подросток причастен к незаконному обороту наркотиков. При обыске в его рюкзаке нашли полимерный пакет, в котором были шесть свертков. Внутри оказалось вещество, содержащее наркотическое средство. Общий вес составил не менее 5,99 грамма, что оценивается как крупный размер.

Следователи сейчас устанавливают все причины и условия совершения преступления. Подростку, согласно УК РФ, грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

И это, увы, не единичный случай. Напомним, также в сентябре в Кирове задержали 17-летнего подростка, который делал «тайники-закладки» с наркотиками.