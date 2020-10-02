В Кирове задержан 17-летний подросток, делавший закладки с наркотиками

Подростка задержали и предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове поймали юного закладчика. Ему грозит наказание за покушение на сбыт наркотиков - в значительном и крупном размере. Об этом сообщает региональный Следком.

Задержали совсем уж молодого человека в сентябре этого года у одного из домов по улице Милицейской. Слишком уж подозрительным он показался сотрудникам полиции. При себе у юноши оказался телефон с перепиской на тему сбыта наркотиков путем «тайников-закладок». Прочесав местность, полиция нашла и саму закладку. В свертке оказалось 0,46 грамма наркотического средства, что является значительным размером. В других районах города обнаружили похожие закладки, причем некоторые - с крупным размером.

17-летнего подростка допросили, свою вину он признал. Следком по Ленинскому району возбудил уголовное дело. Сейчас ведомство назначило экспертизы, устанавливаются все обстоятельства. Юному закладчику же грозит минимум восемь лет тюрьмы.