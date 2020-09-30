Лоб в лоб: на трассе в Кировской области Mercedes столкнулся с Suzuki

От удара машину выбросило на обочину. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 29 сентября, на 34 километре трассы Яранск - Кикнур произошла серьезная авария. По предварительным данным, 33-летний водитель Mercedes врезался во встречный автомобиль Suzuki. От удара машину выбросило на обочину.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в результате аварии травмы получил водитель Mercedes и 77-летняя женщина-пассажир автомобиля Suzuki. К счастью, помощь врачей им не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.