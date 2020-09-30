В Кирове водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 29 сентября, около дома №2 на улице Чистопрудненской произошла авария. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Его срочно доставили в больницу.

Еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла в областном центре на улице Горбачева. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» сбил 10-летнего мальчика, который выбежал на дорогу. К счастью, ребенок отделался легкими ушибами и помощь врачей ему не понадобилась.

Авария произошла в областном центре на улице Горбачева. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.