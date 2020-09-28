Полиция нашла подростков из Вятских Полян, избивших своего сверстника

Полиция установила личности подростков, избивших своего сверстника. Фото: скриншот с видео Киров без цензуры/vk.com/dozorvp

В Вятских Полянах разыскали подростков, избивших своего сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Нападавшими оказались двое братьев, мальчики 14 и 16 лет. По данным ведомства, один из них состоит на учете в полиции, ранее уже находился в спецзаведении закрытого типа. Сейчас он по решению суда находится в кировском Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей областного УМВД России. Со вторым же братом организовали профилактическую работу.

Напомним, не так давно в кировские паблики попало видео, на котором двое подростков жестко избивают своего сверстника. Кадры быстро попали в руки сотрудников правоохранительных органов. Сейчас следователи и полиция проводят проверки по этому факту.