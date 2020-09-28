В Вятских Полянах двое подростков избили сверстника и сняли драку на видео

Драку подростков засняли на видео и выложили в местные паблики. Фото: скриншот с видео Киров без цензуры/vk.com/dozorvp

В Вятских Полянах расследуют драку, произошедшую между несколькими подростками. Точнее, не совсем так: двое парнишек накинулись на одного и избили - достаточно жестоко. Видео опубликовали в паблике «Киров без цензуры», однако пост там быстро удалили. Чуть позже запись вновь появилась в группе «Полянский Дозор».

- Представители местной гопоты во всей ее красе, - пишет автор поста. - Призываем сотрудников внутренних органов привлечь к уголовной ответственности отморозков по факту совершенного преступления на основании данного видео. - Линчевать не призываем. Но сих «героев» Поляны должны знать в лицо и обходить стороной, как прокаженных.

Пост достаточно быстро оброс комментариями, причем отметились в них все - от пострадавших до драчунов.

«ЗА СЛОВА ОТВЕТИЛ»

Вятские Поляны - город маленький. Здесь все друг друга знают. Ну, или почти все. Неудивительно, что в комментариях немедленно сдали нападавших. Впрочем, они отметились и сами, сверкая достаточно безграмотными фразами в духе «так много пишут о нас, бесплатная реклама» и «видео на федеральный канал послали? Круто, давно мечтал в “Пусть говорят” съездить». Никакого стыда за свой поступок драчуны не испытывали, и даже храбро огрызались в ответ на все нападки. Заодно и пояснили, что избитый подросток «за слова ответил». Сути конфликта, впрочем, так и не раскрыли.

В комментариях появилась и мама пострадавшего мальчика, заявив, что с ним все хорошо и в психологической помощи он не нуждается. Под постом отметился и сам избитый подросток, сказав, что с ним «все норм», а с нападавшими «решаем в ПДН».

В общем и целом Вятские Поляны взорвались от таких новостей. И, судя по некоторым комментариям, это далеко не единственный случай, когда от рук этих подростков кто-то пострадал. Судя по всему, теперь за них должны плотно взяться правоохранительные органы.

ОФИЦИАЛЬНО

Точнее, уже взялись. Видео попалось на глаза сотрудникам регионального Следкома.

- По данному факту, учитывая несовершеннолетний возраст участников драки, по указанию руководителя следственного управления, организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Спустя несколько часов юных драчунов нашли. По сообщению пресс-службы УМВД по Кировской области, нападавшими оказались двое братьев 14 и 16 лет. Как выяснилось, один из них уже состоит на учете в полиции и даже находился ранее в спецзаведении закрытого типа. Сейчас он по решению суда находится в областном Центре содержания несовершеннолетних правонарушителей. Со вторым подростком организовали профилактическую работу по месту жительства.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Это, увы, не первый инцидент, когда кировские подростки решили выяснить отношения кулаками, да еще и на камеру. В 2018 году в пабликах ВКонтакте появилось видео, на котором двое парней избивают пожилого мужчину. Ребята почему-то решили, что перед ними алкаш, а девушка-оператор и подбила своих друзей на такой поступок. Видео в пару счетов разлетелось по соцсетям, и подростки получили свою минуту славы. В том числе от правоохранительных органов, которые в тот же день установили всех участников инцидента.