В Кирове водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове водитель внедорожника сбил пенсионерку, женщина скончалась в больнице. Информацию об аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло в 6.40 у дома №20 на улице Ивана Попова. Фото: vk.com/gibdd43

По предварительным данным, ДТП произошло в 6.40 у дома №20 на улице Ивана Попова. Водитель «Тойота» сбил 63-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы. Ее срочно доставили в больницу. К сожалению, спасти пенсионерку не удалось.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.