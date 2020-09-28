В Кировской области водитель «Приоры» насмерть сбил пенсионерку

Авария произошла на трассе Киров-Стрижи-Оричи. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области мужчина на легковушке сбил пенсионерку, женщина скончалась. Информацию сообщает областная ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло 25 сентября в 15.50. 23-летний водитель «Лады Приоры» проезжал 28 километр трассы Киров-Стрижи-Оричи. В тот момент дорогу в неустановленном месте переходила 82-летняя пенсионерка. Водитель не успел затормозить вовремя и сбил женщину. Пенсионерке пришлось вызвать «скорую», однако спасти ее не удалось. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась в больнице.

Всего за прошедшие пятницу, субботу и воскресенье в Кировской области произошло 16 ДТП. В этих авариях погиб один человек и пострадали 20, в том числе два ребенка.