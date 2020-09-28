В Кирове за один день сбили двух пятилетних детей

Пятилетнего мальчика сбили, когда он с отцом переходил дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове за один день, 25 сентября, сбили двух пятилетних детей. Информацию об этом сообщила областная ГИБДД.

Первый инцидент произошел в 19.20, у дома №3 по улице Мостовицкой. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2114 сбил пятилетнего мальчика во дворе дома. Ребенок отделался легкими ушибами, и вызывать ему скорую не пришлось.

Второй случай произошел несколькими часами позже, в 23.05. Пятилетний мальчик с отцом переходили дорогу в неположенном месте возле дома №48 по улице Лепсе. На ребенка в результате наехал «Фольксваген Гольф» с 32-летним водителем за рулем. Как и в первом случае, мальчик отделался легким испугом, госпитализация ему не потребовалась.

Всего за минувшие пятницу, субботу и воскресенье на дорогах Кировской области произошло 16 аварий. В них погиб один человек и 20, в том числе два ребенка, получили травмы.