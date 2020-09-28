Власти выясняют причину провала дома в деревне Дым-Дым-Омга

В результате обрушения никто не пострадал. Фото: Госпожнадзор г. Вятские Поляны

В Кировской области в деревне Дым-Дым-Омга под землю провалился дом. Напомним, что инцидент произошел в ночь с 25 по 26 сентября. В пресс-службе правительства сообщили, что воронка образовалась в конце улицы Садовой. На место выехали сотрудники МЧС и администрации Вятскополянского района.

- Причины произошедшего на данный момент выясняются. Возможно, потребуется провести дополнительную экспертизу, - сообщил глава Вятскополянского района Андрей Чернов. - Дом являлся нежилым, пострадавших нет. Место провала огородили, ближайшие постройки находятся на удаленном расстоянии.

Местные жители предполагают, что причиной происшествия мог стать карстовый провал, который образовался из-за вымывания пород подземными водами.

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