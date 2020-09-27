В Кировской области под землю провалился деревянный дом

В результате обрушения никто не пострадал. Фото: Госпожнадзор г. Вятские Поляны
В Кировской области в деревне Дым-Дым-Омга под землю провалился дом. Инцидент произошел в ночь с 25 по 26 сентября. Как сообщил канал «ВП-ТВ», на месте провала образовалась глубокая воронка.
Инцидент произошел в ночь с 25 по 26 сентября. Фото: Госпожнадзор г. Вятские Поляны
Главный государственный инспектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Дмитрий Попырин сообщил, что дом был нежилой и в результате обрушения никто не пострадал.
Местные жители предполагают, что причиной происшествия мог стать крастовый провал, который образовался из-за вымывания пород подземными водами.
- Рядом расположено провальное озеро карстового происхождения, - рассказал местный житель. - В 60-е годы уже было подобное поблизости.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635