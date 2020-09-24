Доходы областного бюджета составили более 68 млрд рублей

Расходы бюджета увеличились на 4,5 млрд рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На очередном пленарном заседании Законодательного Собрания Кировской области депутаты поддержали изменения в областной бюджет на 2020 год.
Министр финансов Лариса Маковеева рассказала, что параметры откорректированы исходя из складывающейся динамики поступлений, обусловленной ухудшением финансовых результатов налогоплательщиков, введением ограничительных мероприятий в период пандемии, а также реализацией федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.
На данный момент доходы областного бюджета составляют 68,5 млрд рублей. Они увеличились на 4,3 млрд рублей. В свою очередь, расходы возросли на 4,5 млрд рублей и составили 69,6 млрд рублей. В итоге дефицит областного бюджета вырос на 176 миллионов рублей и составил 1,1 млрд рублей.
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