Коронавирус в Кирове: 60 человек заразились, 41 выписался, один умер

В отделении реанимации находятся 35 пациентов в тяжелом состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 60 кировчан. Количество выздоровевших отстает на пару десятков - 41 пациент выписался накануне из инфекционных стационаров. Однако не все так гладко. По данным федерального оперштаба, за прошедшие 24 часа от новой болезни скончался еще один житель региона.

Таким образом, по состоянию на 24 сентября 2020 года, в Кировской области выявили:

- 8205 случаев заражения коронавирусом;

- 6814 заболевших выздоровели;

- 125 пациентов умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных стационарах под наблюдением врачей находятся 1570 заболевших коронавирусом. У 1345 человек из них врачи диагностируют пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 35 заразившихся. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Количество подключенных к аппарату ИВЛ увеличилось до 15 пациентов.