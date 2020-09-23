Возбуждено уголовное дело: в Кировской области в ДТП погибли три человека

Основной удар пришелся на водительскую сторону иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

Оричевская полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Киров - Советск - Яранск». Напомним, авария произошла 22 сентября около 7.30. По предварительным данным, водитель «ГАЗ Багем» выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Форд Транзит».

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира микроавтобуса. Еще два человека получили травмы. Сейчас они находятся в больнице.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Кроме того, назначены медицинская и автотехническая экспертиза.