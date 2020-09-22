Три человека погибли: на трассе в Кировской области столкнулись микроавтобус и «Газель»

Основной удар пришелся на водительскую сторону иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

Сегодня, 22 сентября, утром на 81 километре автодороги «Киров - Советск - Яранск» произошла смертельная авария. По предварительным данным, на трассе столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и автомобиль «Газель». Основной удар пришелся на водительскую сторону иномарки.

На месте аварии работают все оперативные службы. Фото: vk.com/gibdd43

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в результате аварии погибли три человека и два получили травмы. Известно, что среди погибших есть один ребенок.

На месте аварии работают все оперативные службы. Движение по трассе практически полностью остановлено.