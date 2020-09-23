Кировская полиция объявила вознаграждение за помощь в розыске преступника

За помощь в поиске опасного преступника обещано вознаграждение. Фото: УМВД России по Кировской области

Кировская полиция продолжает поиски Ивана Губина, подозреваемого в убийстве двух человек, и просит помощи жителей региона. Тем, кто сообщит информацию, которая поспособствует розыску, обещано денежное вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Напомним, 1 августа в пгт. Оричи загорелся один из жилых домов, где в тот момент находились 28-летняя девушка и 21-летний молодой человек. Обоих срочно госпитализировали с сильными ожогами, однако, к сожалению, пострадавшие скончались в больнице.

В поджоге, ставшем причиной смерти молодых людей, подозревают Ивана Сергеевича Губина, 1986 года рождения, уроженца поселка Рудничный Верхнекамского района Кировской области. Сейчас он проживает в Оричах.

Полиция сообщает приметы опасного преступника: рост 165-170 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы. Был одет в синие джинсы, темно-синюю вязаную кофту, красно-черные кроссовки. Из особых примет - татуировки в виде перстней на пальцах правой руки.

- Сообщившим информацию, способствующую розыску Губина И.С., гарантируется конфиденциальность и крупное денежное вознаграждение, - сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.

Если вам что-либо известно о разыскиваемом, просьба сообщить об этом по телефонам: 589-514, 589-587, 589-227 или 02 (102).