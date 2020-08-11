В Кировской области разыскивают поджигателя, который подозревается в убийстве двух человек

В убийстве подозревается Иван Сергеевич Губин. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве двух человек. Об этом сообщили в СК РФ по Кировской области.

Ужасное преступление произошло 1 августа в пгт. Оричи. В доме, расположенном на улице Юная, произошел пожар, где находились 28-летняя девушка и 21-летний юноша. Оба пострадавших были доставлены в больницу с ожогами. Несмотря на усилия врачей, 2 августа скончалась девушка, а 8 августа молодой человек.

Кировским следователям удалось установить, что пожар в доме случился злонамеренно. Сыщики подозревают в убийстве Ивана Губина, который накануне трагедии поссорился с потерпевшими. А когда молодые люди уснули он облил их бензином и поджег. После чего покинул место преступления.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Сам же подозреваемый объявлен в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают приметы опасного преступника:

Иван Сергеевич Губин, 1986 года рождения, уроженец поселка Рудничный Верхнекамского района Кировской области, проживает в поселке Оричи. Ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

Его рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие, на пальцах правой руки татуировки в виде перстней. Был одет в синие джинсы, темно синюю вязанную кофту и красно-черные кроссовки.

Фотография подозреваемого. Фото: kirov.sledcom.ru

Если вы обладаете информацией о местонахождении данного человека, просьба сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (8332) 485-246, 485-181 или 02.