Гроза и сильный ветер: метеопредупреждение в Кировской области на 23 сентября

Местами по области пройдут грозы с усилением ветра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области испортится погода - по крайней мере, на сегодняшний день. В среду, 23 сентября, в регионе ожидается усиление ветра и местами грозы. Метеопредупреждение передает областное ГУ МЧС.

По данным кировского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области ожидается усиление ветра порывами до 13-18 м/с. В отдельных районах вечером пройдут прозы. Информацию уже направили главам муниципалитетов и руководителям служб жизнеобеспечения.

Напоминаем кировчанам, что во время сильного ветра и грозы необходимо держаться подальше от линий электропередачи, ветхих зданий и деревьев.

Долгосрочный прогноз погоды на текущую неделю и конец сентября вы можете прочитать здесь.