Бабье лето в Кирове осенью 2020 года: уже с 24 сентября ожидается теплая и солнечная погода

Уже в конце текущей недели кировчанам обещают наступление золотой осени Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бабьему лету в нашем регионе все-таки быть! Группа «Любительская метеорология в Кирове» опубликовала долгосрочный прогноз. Согласно ему, на этой неделе в регион придет азорский антициклон, который будет долго оберегать нас от влияния холодов. И, благодаря ему же, в области наступит пора «золотой осени» и бабьего лета.

ИЗ ХОЛОДА В ТЕПЛО

Согласно расчетам метеорологов-любителей, на текущей неделе холода довольно резко и внезапно перейдут в потепление. 23 сентября будет сохраняться преимущественно облачная погода с осадками и усилением ветра. Температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +14 градусов и не превысит этой отметки. В общем и целом она обещает быть на один-два градуса ниже климатической нормы.

А вот с 24 сентября над Кировской областью установится мощный блокирующий антициклон, тот самый, не дающий прорваться в наши края холодам. Есть вероятность, что он продержится до самого начала октября. И с этой даты, предположительно, установится малооблачная и умеренно теплая погода. По прогнозу, температура воздуха ночью будет составлять от +5 до +9 градусов. Днем - от +14 до +18. В среднем за неделю она обещает быть на 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков также останется в своих пределах - но только на севере. На юге и юго-западе региона ожидается 60-80%.

ПОДРОБНО ПРО ПОГОДУ

В среду, 23 сентября, через область пройдет холодный фронт циклона. Под его воздействием ожидается небольшой дождь с утра и похолодание: от +5 до +10 в регионе, +6..+8 в Кирове. Северо-западный ветер усилится до 15 м/с. Однако днем к нам приблизится усиливающий антициклон. Благодаря ему в облаках появятся просветы, а воздух прогреется до +15 в регионе и +13 в Кирове. Осадков в течение дня не ожидается.

В четверг, 24 сентября, в области значительно похолодает из-за влияния северной периферии мощного блокирующего антициклона. Температура ночью в Кирове составит от +1 до +3 градусов, местами по региону ожидаются заморозки до -3 градусов. Вероятно, эта ночь станет самой холодной в сентябре 2020 года. Ночью и утром ожидается туман, осадков не обещают. Однако днем температура повысится до +16 градусов в области и +14 в Кирове.

В пятницу, 25 сентября, область начнет накрывать теплым воздухом из южных краев. Температура ночью от +2 до +8 градусов в области и от +4 до +6 в Кирове. По востоку области возможны заморозки до 2 градусов. Однако днем станет куда теплее: до +15 градусов в областном центре и +17 в районах.

В выходные дни ожидается еще большее потепление. Температура днем может дойти до +18 градусов, ночью до +9 градусов. Однако сильно возрастет атмосферное давление - до 765 мм.рт.ст., по предварительным прогнозам.

ВАЖНО

Любители-метеорологи предупреждают: эти дни могут стать последними благоприятными для сбора оставшегося урожая. Однако, если антициклон задержится, то теплая и сухая погода может сохраниться и в первой половине следующей недели.