В Яранске легковушка врезалась в грузовик: есть пострадавшие

Удар оказался сильным и пришелся на пассажирскую сторону легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Яранске легковушка столкнулась с КамАЗом, в результате чего серьезно пострадал один человек. Информацию сообщила областная ГИБДД.

Авария произошла 22 сентября в 10 часов. По предварительным данным, ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком у дома №5 по улице Кирова. Удар оказался сильным и пришелся на правую сторону «четырнадцатой». 35-летняя женщина-водитель легковушки не пострадала, чего не скажешь о ее 38-летней пассажирке. Пострадавшую пришлось госпитализировать - настолько серьезны были полученные ею травмы.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло три ДТП, в которых погибли три человека и четверо, в том числе один ребенок, получили травмы.