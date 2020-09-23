В Кировской области произошел рост коррупционных преступлений

Противодействие коррупции - безусловный приоритет в работе органов прокуратуры. Фото: epp.genproc.gov.ru
Во вторник, 22 сентября, в Кирове состоялось заседание рабочей группы по противодействию коррупции. Прокурор Кировской области Андрей Оборок сообщил, что за восемь месяцев текущего года в регионе произошел рост коррупционных преступлений на 30%. Это связанно с активизацией работы правоохранительных органов по выявлению фактов взяточничества, в первую очередь в лесной сфере.
- Противодействие коррупции - безусловный приоритет в работе органов прокуратуры. В текущем году продолжена работа по совершенствованию надзорной деятельности, - подчеркнул Андрей Николаевич.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в целом за текущий год по материалам прокуратуры возбуждены 39 уголовных дел.
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