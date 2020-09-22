Очередного кировского застройщика могут признать банкротом

На рынке «Регионмонтаж» работает пять лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражный суд Кировской области обратился ИП Михеев с иском о банкротстве ООО «Регионмонтаж». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Она основана в январе 2015 года, а ее директор и учредитель - Сергей Головизнин. В штате организации числится всего шесть человек.

Согласно сервису «МойАрбитр», сумма исковых требований к ООО «Регионмонтаж» составляет 916 тысяч рублей.

Отметим, что с 2017 по 2018 год компания выполняла работы по трем госзаказам для «Вятавтодор» и «Почты России». Кроме того, ООО «Регионмонтаж» дважды выступало в качестве ответчика в суде. Сумма исковых требований составила более одного миллиона рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что имущество кировского застройщика ООО «Тектон» продадут на торгах.

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