Имущество кировского застройщика продадут на торгах

Земельные участки находятся в переулке Березниковский. Фото: tektonkvartal.ru

Конкурсный управляющий ООО «Тектон» объявил о проведении торгов имущества должника. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно опубликованной информации, на продажу выставлены два земельных участка застройщика. Они находятся в переулке Березниковский. Начальная цена определена в:

- 9 миллионов 280 тысяч рублей за земельный участок площадью 4490 кв. метров;

- 15 миллионов 771 тысяча рублей за второй площадью 8961 кв. метр.

Заявки принимаются до 21 сентября, а сами же торги пройдут 23 сентября.

Напомним, что данный застройщик возводил в Кирове жилой комплекс «Тектон». Компанией начала строительство двух домов номер 38 и 40 по переулку Березниковскому. Сейчас объекты ООО «Тектон» признаны проблемными и включены в единый реестр. Согласно данным сайта «Достроим вместе», планируемый срок восстановления прав участников долевого строительства - 31.12.2020.

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