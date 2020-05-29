«Достроим вместе»: в Кировской области заработал сервис для обманутых дольщиков

29 Май 2020 2020-05-29T13:20:39+03:00

На сайте информация представлена в таблицах и в виде карты. Фото: dv.kirovreg.ru

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В Кирове презентовали информационно-справочную систему «Достроим вместе». Ресурс позволяет следить за ходом работ на проблемных строящихся объектах Кировской области.

Новый сервис поможет пользователям найти описание строящегося дома, узнать сроки его сдачи и статус. На сайте информация представлена в таблицах и в виде карты. Также приложены все документы по объектам. Помимо этого, на сервисе можно узнать о компенсации.

Сейчас каждый обманутый дольщик через раздел «Личного кабинета» может контролировать сроки исполнения работ и получать ответы на вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU