«Достроим вместе»: в Кировской области заработал сервис для обманутых дольщиков
В Кирове презентовали информационно-справочную систему «Достроим вместе». Ресурс позволяет следить за ходом работ на проблемных строящихся объектах Кировской области.
Новый сервис поможет пользователям найти описание строящегося дома, узнать сроки его сдачи и статус. На сайте информация представлена в таблицах и в виде карты. Также приложены все документы по объектам. Помимо этого, на сервисе можно узнать о компенсации.
Сейчас каждый обманутый дольщик через раздел «Личного кабинета» может контролировать сроки исполнения работ и получать ответы на вопросы.
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ИСТОЧНИК KP.RU