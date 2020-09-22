В Кировской области отец систематически избивал семилетнего сына

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следком Кировской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Даровского района, который издевался над 7-летним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в течение полугода семилетнего мальчика систематически бил родной отец, причиняя боль и психические страдания ребенку.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Более того, уголовное дело находится на контроле органов прокуратуры.

- В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, - сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, что сейчас правоохранительные органы из Кирово-Чепецка расследуют уголовное дело в отношении супругов, которые практически четыре года избивали 14-летнего подростка.