В Кирово-Чепецке родственники несколько лет избивали ребенка

В отношении супругов возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Кировской области возбудил уголовное дело в отношении супругов из Кирово-Чепецка, которые издевались над 14-летним подростком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в течение практически четырех лет мальчика систематически избивали родной отец и мачеха. Не выдержав издевательств, ребенок убежал из дома к родной матери и рассказал ей о случившемся.

- С 2016 года ребенка систематически избивали и совершали иные действия в отношении него. Мальчику причиняли физические и психические страдания, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На данный момент сотрудники Следкома продолжают расследовать уголовное дело.