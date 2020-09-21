В аварии на путепроводе в Кирове пострадали два маленьких ребенка

Водитель «Шевроле Ланос» вылетел на запрещающий сигнал светофора. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали два маленьких ребенка. Информацию об этом сообщила областная ГИБДД.

Авария произошла 19 сентября в 18.20 на путепроводе из Чистых прудов, близ дома №56 по улице Попова. «Шевроле Ланос» с 33-летним водителем за рулем ринулся на запрещающий сигнал светофора наперерез «Шкоде Октавии». Столкновения избежать не удалось, легковушки врезались друг в друга. Нарушитель не пострадал, а вот все находившиеся в «Шкоде» - водитель и три пассажира - получили травмы. Среди них были трехлетний мальчик и шестилетняя девочка. К счастью, они отделались ушибами, и никого не пришлось везти в больницу.

Всего за минувшие три дня, с пятницы по воскресенье 18-20 сентября, в Кировской области произошло 17 ДТП. В них пострадали 24 человека, в том числе четверо несовершеннолетних.