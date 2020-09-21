В Слободском на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

ДТП произошло вечером 19 сентября. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 19 сентября, в городе Слободском произошла авария около дома №70 на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, 18-летний водитель Lada Priora сбил 15-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Девочку срочно доставили в больницу.

С 18 по 20 сентября на территории Кировской области произошло 17 ДТП, в которых 24 человека получили травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.