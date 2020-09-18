В Кирове легковушка сбила пешехода: мужчину увезли в больницу

Простыми ушибами пешеход не отделался, и его пришлось госпитализировать. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове легковушка сбила мужчину, причем простыми ушибами он не отделался. О происшествии сообщает областная ГИБДД.

ДТП произошло 17 сентября в 21.20. По предварительным данным, у дома №207 по улице Ленина «Опель Вектра» с 25-летним водителем за рулем сбил на дороге 44-летнего пешехода. Удар оказался слишком сильным - лобовое стекло легковушки разбилось от столкновения. Ушибами мужчина, к сожалению, не отделался, и его пришлось отвезти в больницу. Кировская ГИБДД сейчас проводит проверку по этому случаю.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло четыре ДТП, в которых пострадало пятеро человек. Так, вечером того же дня в дверях «пазика» зажало 52-летнюю пассажирку.