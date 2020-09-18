В Кирове дверями автобуса зажало 52-летнюю пассажирку

Все произошло на остановке у кировского железнодорожного вокзала. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове женщина пострадала в автобусе: ее зажало дверью. Произошло это в четверг, 17 сентября, в 17.55, по предварительным данным областной ГИБДД.

В тот момент «пазик» 61 маршрута стоял на остановке у железнодорожного вокзала. 52-летнюю женщину зажало дверями автобуса в тот момент, когда они закрывались - возможно, пассажирка пыталась вскочить в транспорт в последний момент. Как сообщает ведомство, пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами, однако везти ее в больницу не потребовалось. Женщине оказали медицинскую помощь на месте. Сейчас по этому случаю проводят проверку.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пятеро человек.