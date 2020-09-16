Коронавирус в Кирове: еще два человека скончались в инфекционных стационарах

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 34 пациента.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Оперативный штаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 16 сентября.
За прошедшие сутки в Кировской области выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Выписались из инфекционных госпиталей 66 пациентов.
В региональном министерстве сообщают, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах проходят лечение 1401 зараженный COVID-19, у 1221 жителя области болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 34 пациента. 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По данным портала стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 114 (+2). Уже на текущей неделе в инфекционных стационарах скончалось шесть человек.
Таким образом, на 16 сентября в области с начала наблюдения выявлено:
-7668 случаев заражения короновирусом со всеми клиническими проявлениями заболевания;
- 6401 житель области выздоровел;
- 114 пациентов скончались от новой инфекции.