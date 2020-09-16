Коронавирус в Кировской области, последние новости на 16 сентября 2020 года: за два дня скончались еще четыре человека

В инфекционных стационарах проходят лечение почти 1,5 тысячи пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в нашей области госпитализировали еще 60 жителей региона, заразившихся коронавирусом, об этом сообщили в региональном Минздраве и оперштабе. Выздоровели и выписались из инфекционных стационаров немного больше - 68 пациентов. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшую неделю в нашей области скончалось десять человек.

Таким образом, по состоянию на 16 сентября 2020 года с начала пандемии число госпитализированных больных в нашей области составило уже 7606 человек. Выздоровели 6335 жителей региона. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 112 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 1421 зараженный новой инфекцией. У них наблюдаются все симптомы COVID-19. Причем у 1225 госпитализированных болезнь протекает с пневмонией. 30 пациентов переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. 19 человек были подключены к аппаратам ИВЛ.

Правда, в семи районах нашей области, по данным на 10 сентября, все же не наблюдается коронавирусных больных с осложнением в виде пневмонии. По данным регионального Минздрава, это Афанасьевский, Верхнекамский, Даровской, Нагорский, Немский, Опаринский и Шабалинский муниципалитеты. А звание антилидера снова досталось областному центру - 735 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Следом за ним в списке - Вятскополянский (63), Слободской (52), Кирово-Чепецкий (44) и Котельничский (22) районы.

Как выяснилось, мазок на коронавирус у кировчан могут не взять вовсе, если у них нет серьезных симптомов заболевания. А частные клиники делают тест только на наличие в организме антител к вирусу. И жителям области, контактировавшим с зараженными, в платных медучреждениях также не сделают нужный анализ, как впрочем и людям с симптомами. Об этом рассказала одна из наших читательниц. Она сообщила, как пыталась сдать тест на коронавирус, будучи контактной с человеком, зараженным коронавирусом.

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