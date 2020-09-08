Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой гибели рыб в реке Коса

Следователи устанавливают ущерб причиненный окружающей среде. Фото: kirov.sledcom.ru

В начале лета в Кировской области в реке Коса произошла массовая гибель рыб. Первыми забили тревогу местные жители, которые пожаловались на загрязнение воды. Проверка регионального министерства обнаружила более 150 погибших особей. Среди них были: щуки, язи, плотва, ерши, пескари, окуни и речные раки.

Пробы воды и образцы погибших рыб были взяты на анализ. Фото:vk.com/priroda_43

Тогда специалисты предположили, что рыба могла погибнуть из-за сброса навозных масс с фермы в селе Елгань. Пробы воды же были взяты на анализ. Сейчас региональный Следком возбудил уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По версии следствия, местное сельхозпредприятие ООО «СХП «Елгань» допустило попадание отходов на почву и реку Коса. В результате чего произошла массовая гибель рыб и повреждения плодородного слоя земли на площади не менее 18298 м2.

Сейчас следователи устанавливают ущерб причиненный окружающей среде, а также причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

СПРАВКА «КП»

ООО «СХП «Елгань» располагается в Унинском районе Кировской области . Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, а также производством удобрений животного или растительного происхождения.

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