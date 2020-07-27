В реке Коса Кировской области обнаружили более сотни погибших рыб

27 Июль 2020 2020-07-27T17:17:09+03:00

Пробы воды и образцы погибших рыб были взяты на анализ. Фото:vk.com/priroda_43

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В Кировской области в реке Коса произошла массовая гибель рыбы. При осмотре специалистами регионального министерства охраны окружающей среды обнаружено более 150 погибших особей. Среди них были: щуки, язи, плотва, ерши, пескари, окуни и речные раки.

Специалисты предполагают, что рыба могла погибнуть из-за сброса навозных масс с фермы в селе Елгань.

Следы работы самоходной техники. Фото:vk.com/priroda_43

- В ходе осмотра лесного массива, прилегающего к корпусам фермы, выявлены следы работы самоходной техники: срыт почвенно-растительный слой, повреждены деревья. Это может свидетельствовать о проведении работ по сокрытию следов правонарушения, - рассказали в пресс-службе министерства.

Сообщается, что пробы воды и образцы погибших рыб были взяты на анализ.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU