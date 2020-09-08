Один человек пострадал: в Орлове водитель «пятнадцатой» устроил ДТП

37-летний шофер ВАЗ-21150 столкнулся со встречным мопедом «Альфа». Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 7 сентября, в городе Орлов на улице Орловская произошла авария с участием отечественной легковушки и мопеда. По предварительным данным, ДТП произошло в 12.15.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что 37-летний шофер ВАЗ-21150 столкнулся со встречным мопедом «Альфа». Известно, что водитель «пятнадцатой» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В результате аварии 62-летний водитель мопеда получил серьезные травмы. Его срочно доставили в больницу.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.