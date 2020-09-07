Лоб в лоб: на трассе в Кировской области иномарка столкнулась с грузовиком

От удара японскую иномарку выбросило с дороги, автомобиль несколько раз перевернулся. Фото: vk.com/gibdd43

4 сентября на 50-ом километре трассы Яранск - Санчурск - республика Марий Эл произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, ДТП случилось в 12.50. На автодороге столкнулись легковушка и грузовик. 60-летний водитель машины Mazda врезался во встречный FAW, который поворачивал налево. От удара японскую иномарку выбросило с дороги, автомобиль несколько раз перевернулся.

В результате происшествия водитель автомобиля Mazda погиб. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.

С 4 по 7 сентября на территории Кировской области произошло 20 ДТП, в которых один человек погиб и 31 получил травмы.