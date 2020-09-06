В Кировской области осужденные отреставрировали икону XIX века

На проведение реставрационных работ осужденные получили благословение от тюремного служителя. Фото: 43.fsin.gov.ru

Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №11, отреставрировали икону XIX века. В пресс-службе УФСИН рассказали, что работа по восстановлению длилась на протяжении нескольких месяцев.

По словам иерея Евгения Сафронова, икона чудесным образом попала в Свято-Троицкий собор города Омутнинска: «ее нашли охотники в заброшенном доме ныне не существующей деревни Спиринцы. Икона служила «крышкой» для кадки».

- Спасибо руководству исправительной колонии № 6 за то, что смело взяли на себя такую ответственность. Сотрудники исправительного учреждения, посещающие храм, забрали икону и передали ее в руки опытных мастеров, специализирующихся в создании православных икон. И у них это получилось превосходно, за что низкий наш поклон, – рассказывает иерей Евгений Сафронов.

На проведение реставрационных работ осужденные получили благословение от тюремного служителя. Сейчас икона в красивейшем окладе вернулась в Свято-Троицкий собор.

- У прихожан храма наконец-то появилась возможность приложиться к уникальной иконе и получить от Пречистой Девы укрепление в вере и духовную помощь, - добавил иерей Евгений Сафронов.

Предположительно, икона написана во второй половине XIX века, а ее размер подчеркивает, что она храмовая.

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