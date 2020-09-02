Что толкает человека на преступление: кировский тюремный психолог раскрывает тонкости и нюансы своей профессии

Михаил считает важным подобрать ключик к каждому осужденному. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Что движет человеком, когда он совершает преступление? О чем он думает, когда уже совершил? И чего он боится, когда выходит на свободу? «Комсомолке» о тонкостях человеческой души поведал тюремный психолог Михаил Якушев. Он точно знает, что она есть - даже у закоренелого преступника.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРИМЕР

Михаил - начальник психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Кировской области. Мужчина с самого детства знал, что свяжет свою жизнь с уголовно-исполнительной системой - ведь пример был у него перед глазами в качестве родителей. Мама, Лариса Евгеньевна, проработала в исполнительной колонии 33 года и ни разу не усомнилась в выбранной профессии. Отец, Петр Иванович, отдал более 20 лет работе в той же колонии, что и его супруга, и на пенсию вышел с должности замначальника по кадрам и воспитательной работе. Поэтому юный Михаил даже не сомневался, куда лежит его путь. И из стен Вологодского института права и экономики ФСИН России он вышел уже молодым специалистом-психологом. Учеба научила его справляться с трудностями и не отступать назад. А главное - быть человеком с большой душой.

В психологической службе Михаил работает уже 11 лет. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

ПОДОБРАТЬ КЛЮЧ К КАЖДОМУ

Что толкает человека на совершение преступления? Чем обусловлено его поведение в эти моменты? И можно ли помочь им встать на путь исправления? На волнующие вопросы Михаил узнал ответы, уже работая в своей сфере. Как оказалось, очень многие проблемы исходят из детства и семьи. Причиной может стать недостаток внимания и любви родителей. Или же в окружении не было кого-то положительного, за кем стоило бы тянуться.

Когда человек поступает в СИЗО, Михаил узнает его психологический портрет с помощью анкет, тестов и задач. И по каждому отдельному случаю он дает рекомендации другим сотрудникам исправительного учреждения. Во время беседы психолог проводит диагностику, выявляя черты и качества человека, которые повлияют на особенности его поведения и общение в коллективе других осужденных.

К человеку, считает Михаил, необходимо подобрать нужный ключик и установить доверительные отношения. Ведь людям необходимы участие и понимание к себе. Особенно тем, кто попал в следственный изолятор - для них это стресс уже сам по себе.

- Если углубиться в психологические аспекты, то люди обращаются к нам не столько, чтобы выговорится, сколько для того, чтобы понять, что они из себя представляют, - рассказывает психолог. - Потому что человек в местах лишения свободы растворяется в толпе: одинаковая одежда, одинаковые условия жизни, одинаковые дни - один за одним.

Кроме того, Михаил работает не только с прибывшими осужденными, но и с теми, кто свой срок уже отбыл. У освобождающихся есть свои страхи: не вписаться в социум, не справиться со свободой, с адаптацией к забытой жизни. И всем Михаил помогает. Ведь задача психолога - помочь осужденному. В особенности - не утратить смысл жизни, найти выход из ситуации и вселить в него надежду.

- Нас воспринимают больше как тех, кто помогает и поддерживает, - отмечает психолог. - Для осужденных мы, скорее, родительская фигура - хорошего папы, к которому можно прийти и побыть слабым. Поэтому и относятся к психологам позитивно. К нам приходят, когда очень плохо или очень хорошо. К примеру, поделиться хорошими новостями: внук родился, скоро свидание с мамой, сын закончил школу…

КАК НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

Работа психологом, а особенно в таких местах, требует особой эмоциональной выдержки и терпения. Специалист должен полностью отдаваться работе, погрузиться в нее, это требует очень много душевных сил. Как отдать людям всего себя и не зачерстветь душой?

Михаил отвечает и на этот вопрос. Его секрет - доброжелательность, оптимизм, лояльное отношение к людям и творчество. Тюремный психолог сочиняет стихи и исполняет песни под гитару, участвует в концертах, которые проводятся в учреждении, и даже входит в состав команды КВН кировского УФСИН. В 2019 году он принял участие в фестивале авторской песни «Гринландия», представляя на нем уголовно-исполнительную систему. А за выступление на концерте силовых структур «Служу России» Михаил удостоился благодарственного письма.

Творчество - один из аспектов, которые помогают не сгореть на работе. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Коллеги отмечают, что именно своей работой и творчеством Михаил Якушев делает мир добрее и заставляет задуматься о смысле жизни, и учит находить радость даже в мелочах. И о своих подопечных он говорит с пониманием и даже теплом - несмотря на то, что знает в подробностях о их преступлениях. «Я хочу быть берегом вашей заблудшей души», - пишет Михаил о себе. И он действительно им является - для всех заблудших душ, оказавшихся за решеткой - на протяжении вот уже 11 лет.