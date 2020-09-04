В Кирово-Чепецке появится сквер «Река времени»

Проект сквера на улице улице Первомайской в Кирово-Чепецке. Фото: kirovreg.ru

В Кирове-Чепецке благоустроят сквер по улице Первомайской. Федеральная комиссия Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях выбрала победителей четвертого конкурса. Среди них оказался проект «Река времени». На его реализацию выделят 80 миллионов рублей.

Проект благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Фото: kirovreg.ru

В пресс-службе областного правительства рассказали, что вдоль берега реки установят арт-объекты с символами Кирово-Чепецка. Более того, в проекте используют световое оборудование, с помощью которого можно создать иллюзию реки. Световые потоки поделят сквер на два «берега». Левый «берег» будет выходить к Вятской набережной, а правый - к зоне отдыха.

Кировская область участвует в данном конкурсе уже не первый раз. В 2019 году победителями стали два проекта «ЗАВОДной Омутнинск» и «Советск.Кукарка.Про:явление». Однако в середине августа специалисты из контрольно-счетная палаты нашли нарушения в их реализации.

В Омутнинске были «нарушены плановые сроки конкурсных процедур по отбору подрядной организации для выполнения проектных и изыскательских работ». А в Советске подрядчиком выполнено лишь 7% от общего объема работ, а освоение бюджетных средств составляет всего 1,9 миллиона рублей или 3,4% от цены контракта.

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