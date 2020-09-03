В Кирове скорректировали горячее питание для школьников

Школьный обед состоит из супа, второго блюда и салата, к которым подают еще и напиток. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во всех школах города организовано горячее питание для учащихся с 1 по 4 класс. Ребята, которые занимаются в первую смену получают завтрак, а для второй смены предусмотрен обед. По данным городской мэрии, горячее питание получают 27 тысяч 862 человека.

В ранее опубликованные варианты меню были внесены коррективы. Это связано с тем, что многие родители раскритиковали рацион школьников первой смены. Сейчас для школ разработано единое двухнедельное меню - с учетом сезонности, требований по калорийности, количеству белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Ознакомиться с ним можно на официальных сайтах школ города.

Основные изменение произошли в меню на завтрак, который получают дети первой смены. Из рациона школьников убрали молочные каши и заменили их на более питательный гарнир (гречневая каша, отварные макароны, рис и т. д.). Более того, в рацион добавили основное блюдо (котлеты, тефтели и т. д.) и разнообразные салаты. В целом энергетическая ценность завтрака выросла до 700 - 800 ккал (было около 500 ккал).

Новое меню школьников. Фото: sch1.kirovedu.ru

А вот обед школьников остался прежним. Ребятам предложат суп, второе блюдо и салат, а также напиток. Его энергетическая ценность составит примерно 900 ккал.

Сейчас властям предстоит узнать, насколько вкусным окажется питание и все ли съедают школьники. Иначе выделенные миллионы могут попросту уйти на ветер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте