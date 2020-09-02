Коронавирус в Кировской области: пассажиропоток на ГЖД снизился на 29,4%

В августе число пассажиров также оказалось гораздо ниже, чем в предыдущем году. Фото: Виктор Карпов

В текущем году на ГЖД в Кировской области пассажиропоток снизился на 26,9%. Чаще всего жители региона пользовались пригородным сообщением - 1 миллион 700 тысяч человек, а на поездах дальнего следования проехали всего 505 тысяч пассажиров. Такое значительное падение произошло из-за ограничительных мер, которые действовали из-за пандемии коронавируса. Напомним, что в начале апреля были отменены составы по многим популярным направлениям. Поезда же, которым не было альтернативы на маршруте, продолжали курсировать даже несмотря на снижение пассажиропотока.

В августе число пассажиров также оказалось гораздо ниже, чем в предыдущем году. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года услугами железнодорожного транспорта воспользовались на 24,4% меньше жителей области: всего 351 тысяча 400 человек. Из них 254 тысячи кировчан - пассажиры пригородных электричек и 97 тысяч человек отправились в поездах дальнего следования.

В целом на Горьковской железной дороге пассажиропоток снизился на 29,4%.

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