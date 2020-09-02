Коронавирус в Кировской области, последние новости на 2 сентября 2020 года: в реанимацию госпитализированы более 30 пациентов

Количество коронавирусных пациентов, у которых болезнь осложняется пневмонией, региональный Минздрав не уточняет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным региональных Минздрава и оперштаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 64 жителей Кировской области. Выписали из инфекционных госпиталей несколько меньше - 40 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 2 сентября 2020 года за все время наблюдения в нашем регионе зарегистрировали 6717 зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекала со всеми симптомами. Выздоровели с момента начала пандемии 5595 кировчан. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей области от новой инфекции за весь период скончались 98 человек.

В госпиталях сейчас находятся 1243 зараженных новой инфекцией, у которых есть все симптомы COVID-19. Количество коронавирусных пациентов с пневмонией региональный Минздрав не уточняет. 31 пациент помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Количество подключенных к аппарату ИВЛ увеличилось до 14 человек.

Количество контактных и приезжих, находящихся на домашнем карантине, также не уточняется. Известно, что за весь период с домашнего наблюдения сняли более 55000 жителей и гостей области.

Минздрав Кировской области в преддверии 1 сентября решил напомнить жителям региона о необходимости соблюдать все противоэпидемические меры. Кроме того, ведомство призывает обратить повышенное внимание на соблюдение требований, продиктованных постановлениями правительства области. Юрлицам и фирмам напомнили о необходимости следить за здоровьем своих сотрудников, а также обеспечить их безопасность на рабочем месте. То есть блюсти социальную дистанцию, дезинфицировать помещения, а по возможности даже ввести масочный режим.

Также напоминаем, что кировский Роспотребнадзор не отрицает возможности второй волны коронавируса в области. По их данным, скорее всего, пандемия будет носить многоволновый характер, и, возможно, нам следует ожидать всплеска заболеваемости.

Несмотря на коронавирус, который по-прежнему еще достаточно активен на территории нашего региона, кировские школы начали учебный год. И, как следствие, в работу учреждений внесли существенные коррективы. Очное обучение не стали отменять. Кроме того, по сообщению Роспотребнадзора, проверять детей на коронавирус не надо. Однако если заболевший новой инфекцией все-таки обнаружится, на карантин отправят весь класс. Если же ученик - не зараженный, а контактный, то он и отправится на самоизоляцию, а его одноклассники продолжат ходить на уроки в обычном формате. А переболевшие дети смогут вернуться к занятиям только со справкой о выздоровлении.

Кстати, кировским школам деньги на дезинфекцию, бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха выделили. Директора школ также должны создать запас средств индивидуальной защиты, поскольку собирать на них деньги с родителей учеников запрещено.

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