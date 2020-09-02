В Кирове мотоциклист устроил двойное ДТП

Мотоцикл от удара улетел под автобус. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове мотоциклист столкнулся с легковушкой и автобусом. Об этом сообщила областная ГИБДД.

Авария произошла 1 сентября в 19.10, на улице Ленина близ дома №79б. Как сообщает ведомство, 46-летний водитель мотоцикла «Yamaha» врезался во встречный автомобиль «Ссанг Йонг». От удара о легковушку его отбросило к стоящему на остановке автобусу, в который он и въехал. Мотоцикл улетел под «пазик».

- Пассажиры только сели и почувствовали удар, - рассказывает один из очевидцев. - Байкера отбросило, он остался лежать за автобусом. На остановке стоял медик, и вроде как пытался помочь или осматривал.

Мотоциклист отделался легким испугом - травмы оказались не серьезными. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы.