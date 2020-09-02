В Кирово-Чепецком районе под колесами иномарки погиб пешеход

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Во вторник, 1 сентября, в 9.30 на 23 километре автодороги город Киров - Советск - Яранск произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 28 -летний водитель KIA Sportage сбил 40-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход погиб.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.