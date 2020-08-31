В Кирове бесправник на «шестерке» сбил пешехода и протаранил столб

Автомобиль протаранил опору уличного освещения. Фото: vk.com/gibdd43

28-30 августа, на территории Кировской области произошло 22 ДТП, в которых 31 человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В субботу, 29 августа, в Кирове бесправник на «шестерки» устроил ДТП. По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-21063 вылетел на тротуар и сбил мужчину, который находился на остановке общественного транспорта. Затем автомобиль протаранил опору уличного освещения.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки и его 19-летний пассажир. Травмы получил также 66-летний мужчина-пешеход.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.