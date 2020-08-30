В аварии под Оричами пострадали два человека

водитель Daewoo Nexia не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi. Фото: vk.com/public174843297

В субботу, 29 августа, на 3 километре трассы Оричи-Пищалье-Мирный произошло ДТП. Об этом сообщили в официальной группе ГИББД Оричи.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись две иномарки. Сообщается, что водитель Daewoo Nexia не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi, который ехал по главной дороге. От удара легковушки выкинуло с трассы. В результате аварии травмы получил водитель Mitsubishi и его 6-летний пассажир.

От удара легковушки выкинуло с трассы. Фото: vk.com/public174843297

Сейчас по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.