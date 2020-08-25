Коронавирус в Кировской области: шесть тысяч человек остались без работы

Пандемия коронавируса значительно изменила рынок труда в Кировской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За первые шесть месяцев текущего года работу потеряли 6 тысяч человек. Это около двух процентов от занятых. Сокращение численности работников наблюдалось во многих сферах деятельности. Такие данные приводит Кировстат.
Пандемия коронавируса значительно изменила рынок труда в Кировской области. Так, в некоторых отраслях сокращение численности работников составило более 5%. Это:
- Добыча полезных ископаемых;
- Деятельность финансовая и страховая;
- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
Однако на 17% увеличилось число работников в организациях, связанных с производством лекарственных средств и материалов. Кроме того, положительная динамика отмечена в таких видах деятельности как:
- Производство одежды;
- Производство бумаги и бумажных изделий;
- Производство пищевых продуктов.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным Кировстата, в первом полугодии текущего года ежемесячная заработная плата в регионе составила 31470 рублей. Самой высокооплачиваемой сферой осталась финансовая и страховая деятельность, а вот самые маленькие зарплаты у работников гостиничной сферы и предприятий общественного питания.
Среднемесячная заработная плата работников организаций Кировской области за январь - июнь 2020 года по отдельным видам деятельности. Фото: kirovstat.gks.ru
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