Коронавирус в Кировской области: шесть тысяч человек остались без работы

Пандемия коронавируса значительно изменила рынок труда в Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые шесть месяцев текущего года работу потеряли 6 тысяч человек. Это около двух процентов от занятых. Сокращение численности работников наблюдалось во многих сферах деятельности. Такие данные приводит Кировстат.

Пандемия коронавируса значительно изменила рынок труда в Кировской области. Так, в некоторых отраслях сокращение численности работников составило более 5%. Это:

- Добыча полезных ископаемых;

- Деятельность финансовая и страховая;

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.

Однако на 17% увеличилось число работников в организациях, связанных с производством лекарственных средств и материалов. Кроме того, положительная динамика отмечена в таких видах деятельности как:

- Производство одежды;

- Производство бумаги и бумажных изделий;

- Производство пищевых продуктов.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Кировстата, в первом полугодии текущего года ежемесячная заработная плата в регионе составила 31470 рублей. Самой высокооплачиваемой сферой осталась финансовая и страховая деятельность, а вот самые маленькие зарплаты у работников гостиничной сферы и предприятий общественного питания.

Среднемесячная заработная плата работников организаций Кировской области за январь - июнь 2020 года по отдельным видам деятельности. Фото: kirovstat.gks.ru

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